Керівник виконавчої служби Тернопільщини спричинив мільйонні збитки державі?

Протягом останнього часу ряд журналістських розслідувань неодноразово висвітлювали факти щодо нанесення незаконними діями та вказівками керівництва Тернопільської юстиції державному бюджету збитків. Справжнім рекордсменом корупції у Тернопільській юстиції є начальник Управління державної виконавчої служби Хічій Андрій Миронович.

Складається враження, що у виконавчій службі відсутній будь-який напрямок діяльності, де Хічій А.М. разом із поплічниками не створив численних корупційних схем та не направив «кровно зароблені» до свого гаманця.

У 2017-2018 роках Управлінням СБУ в області велося розслідування кримінального провадження щодо нанесення керівництвом ДВС збитків державі у особливо великих розмірах, шляхом нестягнення в дохід держави значних сум виконавчого збору. Особливістю цього кримінального провадження є безпосередня участь теперішнього начальника управління ДВС Хічія А.М., скандального і незаконно призначеного керівника Тернопільського міськрайонного ДРАЦСу Цимбалістої С.В., підробка та підміна офіційних документів, шантаж, покривання злочинних дій . Розслідування охопило лише незначний період у кілька місяців і лише в одному з відділів ДВС, де на той час був керівником пан Хічій.

Так, 25.12.2017 на адресу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області надійшов запит Служби Безпеки України №69/14-10731 щодо надання інформації за період 2016 року по виконавчих провадженнях, які перебували на виконанні в Тернопільському районному відділ ДВС та за якими передбачено стягнення виконавчого збору в дохід держави, із зазначенням номерів виконавчих проваджень, осіб, які приймали рішення щодо закінчення виконавчих проваджень, осіб, які затверджували постанови про закінчення виконавчих проваджень та зазначенням постанов якими завершено виконавчі провадження і якими не постановлено виведення виконавчого збору. Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції Закону станом на 28.12.2015) у разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений законодавством для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі завершення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 47, пунктами 2 і 8 частини першої статті 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору. Запит СБУ було направлено з метою перевірки інформації щодо встановлення неправомірних дій заступника начальника управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Хічія А.М., який в період 2016-2017 років займав посаду начальника Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби і затверджував постанови про завершення виконавчих проваджень. Відповідно до ст. 83 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції Закону станом на 28.12.2015) контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснює начальник відділу. Тобто, у разі порушення вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» в частині не виведення десяти відсотків виконавчого збору відповідальність має нести керівник органу державної виконавчої служби Хічій А.М.

27.12.2017 запит Служби безпеки України №69/14-10731 скеровано до розгляду уже начальником управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Хічієм Андрієм Мироновичем до Тернопільського районного відділу ДВС. Дане доручення щодо інформування, керівником відділу передано заступнику начальника Тернопільського районного відділу ДВС Цимбалістій Світлані Володимирівній.12.02.2018 начальником Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби на адресу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області за вих. №6555 надано відповідь на доручення щодо надання інформації із додатками на 25 аркушах, про що є відповідна відмітка про отримання. У наданій на адресу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області за вих. №6555 відповіді з додатками на 25 аркушах описувалися виконавчі провадження, де було виявлено порушення Хічієм А.М. вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження», а саме не стягнення десяти відсотків від сум боргу виконавчого збору.В даній інформації стверджувалося, що сума вкрадених коштів Хічієм за цей незначний період сягала понад 1млн. грн. Про отримання Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області відповіді з додатками на 25 аркушах за вих. №6555 свідчить відмітка про отримання 13.02.2018 року. Як пізніше стало відомо, Хічій приховав інформацію з додатками на 25-ти аркушах та надав для СБУ іншу підмінену інформацію на 2-ох аркушах, яку підписала за керівника відділу та підмінила Цимбаліста С.В. Тобто ці особи вчинили кримінальний злочин. Лише пізніше вона зізналася, що підміна документів відбувалася при її участі та участі начальника відділу організаційної роботи, документування та контролю ГТУЮ У Тернопільській області Романюк Віти Романівни за незаконною вказівкою Хічія А.М. Після такого чистосердечного зізнання, СБУ звернулася до Тернопільського районного відділу ДВС із запитом про надання копії інформації, яка направлялася з додатками на 25-ти сторінках до Головного територіального управління юстиції. В результаті Цимбаліста С.В. не придумала нічого кращого, як перенаправити цей запит замовнику підміни - Хічію. Таке перенаправлення згідно із законодавством не допускається і Цимбалісту мали б притягнути до відповідальності за порушення Правил ведення діловодства в органах ДВС, однак результатом стало незаконне підвищення Цимбалістої, а державному бюджету завдано збитки безповоротно.

Самого ж Хічія А.М. співробітники завжди характеризували, як неврівноважену особистість, яка усі зауваження сприймає критично, нестриману у спілкуванні з колегами з відсутністю належної виконавської дисципліни. А керівництво юстиції визнає, що оцінка діяльності Хічія, як керівника і державного службовця є негативною. Міністерство юстиції України та правоохоронні органи бездіють, роблячи вигляд, що це норма для демократичної правової країни.