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Рекетири намагалися вибити у місцевого підприємця 70 000 доларів

vymag2У Тернополі правоохоронці спільно з СБУ затримали рекетирів. Двоє тернополян та уродженець сусідньої держави хотіли «вибити» у місцевого мешканця сімдесят тисяч доларів за неіснуючий борг.

За попередньою інформацією, жертва вимагачів знайомий з чоловіком, який хотів отримати від нього гроші. Раніше у них був спільний бізнес, але за деякий час вони співпрацю припинили.

Бізнес одного з напарників розвивався, а іншого - навпаки. Тому останній вирішив силою отримати частину грошей у колишнього партнера та залучив до справи ще кількох осіб. Саме вони тривалий час телефонували та погрожували потерпілому розправою.

Тернополянин погодився заплатити. Домовилися про зустріч. І саме при передачі частини коштів працівники поліції спільно з Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали вимагачів.

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Триває слідство, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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