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Антитерористичні навчання у Тернполі: можуть перевіряти документи, оглядати особисті речі та автівки30-10-2019
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30-10-2019
На Теребовлянщині заблоковано трасу через ДТП
Поблизу села Кровінка Теребовлянського району сталася дорожньо-транспортна пригода, перекинулась вантажівка.
Рух ділянкою дороги М-19, Доманове - Ковель - Чернівці -Тереблече, де трапилася подія, тимчасово обмежений.
Тернопільські патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.
Полісмени просять водіїв врахувати цю інформацію та, за можливістю, скористатися іншими маршрутами.
Згодом, рух транспорту буде відновлено, зазначають у патрульній поліції Тернопільської області.
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Новини тернополян
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Неділя, 03 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
Допоможіть не втрати єдину доньку!
Четвер, 31 жовтня 2019
Четвер, 31 жовтня 2019
Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...
Тернопільське ТОВ «Вінісан» має потребу в працівниках
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вакансії машиніста шпрединг-машини, слюсарів-ремонтників, підсобних робітників запропонувало ТОВ «Вінісан» безробітним тернополянам під час міні-ярмарку вакансій, що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі...
Історія успіху тернополянина: від безробітного – до фахівця з консалтингу
П'ятниця, 18 жовтня 2019
П'ятниця, 18 жовтня 2019
Успішним бізнесменом став колишній тернополянин Олександр Довжук, який за спрямуванням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості пройшов онлайн навчання з основ підприємництва в Рівненському...
На Гусятинщині відбувся турнір з волейболу серед ветеранів
Четвер, 17 жовтня 2019
Четвер, 17 жовтня 2019
В погожу днину, 12 жовтня 2019 року, спортивний зал Гусятинської ДЮСШ гостинно приймав гостей, що приїхали на турнір з волейболу серед ветеранів, приурочений святкуванню Покрови Пресвятої...
Служба зайнятості побувала на «Форумі нових можливостей»
Вівторок, 15 жовтня 2019
Вівторок, 15 жовтня 2019
Працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості взяли участь у «Форумі нових можливостей» організованому у ТРЦ «Подоляни» юридичним факультетом Тернопільського національного економічного...
Допоможіть врятувати життя 2-річній Ангеліні
Четвер, 10 жовтня 2019
Четвер, 10 жовтня 2019
2-річна Ангеліна Баб'єва з Херсону перебуває у відділенні анестезіології обласної дитячої клінічної лікарні. Дівчинка перевернула на себе каструлю з окропом. Унаслідок чого отримала 30% опіків, з...
Тернополяни ознайомилися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка»
Вівторок, 08 жовтня 2019
Вівторок, 08 жовтня 2019
Тернополяни мали гарну нагоду ознайомитися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка», перспективами працевлаштування, умовами праці та її оплати, вимогами до працівників.
У Тернопільській обласній бібліотеці організовують сімейні розвиваючі заняття «Цікаві малюки»
Четвер, 03 жовтня 2019
Четвер, 03 жовтня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді організовують сімейні розвиваючі заняття для діток 2-4 років «Цікаві малюки». Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги,...