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Тернопільська депутатка намагається виплутатися із земельного скандалу

0Prokopiv 7 15 small 1Тернопільский активіст Іван Кізюк учора розмістив у себе на сторінці Фейсбук   іронічний допис під назвою «Як гарно, коли депутати садять дерева». У ньому про те, як одна депутатка садить дерева на земельній ділянці Стадникової-Микулинецька.

Все б виглядало дуже гарно і позитивно, якби не передісторія цієї «масштабної події», у якій народна обраниця виглядає не вельми привабливо. Так, 24 липня цього року на 36 сесії міської ради, своїм рішенням № 7/36/190 депутати дали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1198 га гр. Дедюху Ю.В. по вулиці Микулинецькій для ведення садівництва. І хоча, згідно Генерального плану забудови та Плану зонування території міста Тернополя ця ділянка відноситься до рекреаційних зон озеленених  територій загального користування і призначена для відпочинку жителів міста,-народних обранців це не зупинило і  32 з них проголосували «за». Серед «обраних» значиться  і Ліна Прокопів- депутат «Блоку Петра Порошенка» якраз від цього округу, а за сумісництвом- заступник директора будівельної компанії «Креатор-буд», чий керівник Ігор Гуда знаходиться у вельми дружніх стосунках з міським головою. Далі історія починає розвиватися за детективно-комічним сценарієм. 10 вересня на сайті Тернопільської міської ради з’являється проект рішення , яким пропонується уже затвердити проект землеустрою і безоплатної передачі вищезгаданої земельної ділянки Дедюху Ю.В. Все б у цій «схемі» пройшло на «ура», але через декілька днів  громадський активіст Іван Кізюк звертається до правоохоронних органів із заявою щодо незаконності виділення цієї земельної ділянки. І, о чудо: Головним Управлінням Національної поліції в Тернопільській області по даному факту в жовтні було порушене кримінальне провадження і розпочате досудове розслідування, а саму ділянку за поданням правоохоронців Тернопільський міськрайонний суд заарештував. (Про такий сценарій активісти могли тільки мріяти). Крім того, завдяки публікаціям у ЗМІ та соціальних мережах, ця історія стала відома громадськості. Мешканці прилеглих будинків на останній  сесії міської ради 25 жовтня просили Сергія Надала скасувати всі попередні рішення про її виділення, проте так і не отримали позитивної відповіді. А що ж наша депутатка? Коли почався «кіпіш» Ліна Прокопів своїм виборцям сказала, що «нєвіноватая я» (як ,доречі, заявили і міський голова, і сам пан Дедюх, який писав заяву!!!. Їх , мовляв, підставили!!!), а потім  зі словами «шеф, всьо пропало» побігла радитися до міського голови, як достойно вийти із даної ситуації, щоб хоч якось зберегти лице перед своїми виборцями на наступних виборах.

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Разом вони і придумали посадити пару дерев на ділянці під фотокамери начальниці патронатного відділу міської ради Каті Калуш. Так що з понеділка очікуємо фоторепортаж про «грандіозну» посадку дерев на вулиці Стадникової.    

До слова: якщо проаналізувати діяльність та голосування депутатки Ліни Прокопів- то вона останнім часом голосує за всі скандальні земельні питання. Як пройде- то добре, а ні- то знову буде говорити, що підставили. То для чого громаді така народна обраниця?

Далі буде…

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