Невідомі в під'їзді, погрожуючи розправою, викрали сумку з грошима та документами

Невідомі в під'їзді, погрожуючи розправою, викрали у чоловіка сумку з грошима та документами.

Подія сталася 5 листопада у Тернополі, інформують у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Після нападу невідомі сіли у автомобіль та втекли. Потерпілий одразу викликав поліцію. За його словами, грабіжників було троє, на вигляд 20-25 років. Усі одягнуті в темний спортивний одяг, а обличчя закриті масками.

За попередніми даними, нападники сіли в автомобіль марки Opel на польській реєстрації.

По тривозі піднято весь особовий склад поліції. Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.