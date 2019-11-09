В Тернополі відкривається “Лабораторія проектів”

Протягом листопада в Тернополі діятиме “Лабораторія проектів”. Це системні навчання з проектного менеджменту. Учасники дізнаються як, маючи ідею, перейти до конкретного плану її втілення.

За результатами програми тернополяни дізнаються:

як написати проект?

як розповісти про свій проект громаді?

як організувати роботу команди?

як залучити необхідні ресурси?

Захід стане корисним для тернополян, які хочуть впровадити ініціативу в будь-якій сфері. В процесі навчання учасники розроблять власні проекти. Серед спікерів: керівниця молодіжних проектів Ірина Яремчук, засновниця рекламної агенції “РеклаМіст” Людмила Лукіян, фандрайзер, експерт Інституту Свободи (Варшава) Андрій Підгурський, засновниця мотиваційної платформи для жінок «Best Mama club», та організатор жіночого фестивалю "Best Mama fest" Людмила Муринська.

Організатор - ГО “АТОМ”. Проект реалізовується за підтримки відділу сім’ї та молоді ТОДА, управління сім’ї, молоді фізичної культури та спорту ТМР.

Захід відбудеться в Молодіжному центрі 13 та 20 листопада з 17:00 до 20:00.

Зареєструватися для участі можна тут: https://forms.gle/Xpsi8j1YXPdWFbk1A

Подія проекту в мережі “Фейсбук” https://www.facebook.com/events/448799249086126/

Деталі за номером: 098 122 53 25 (Марія)