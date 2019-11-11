У аварії на Тернопільщині тяжко травмувалася водійка скутера

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом гомілки та в комі госпіталізували 38-річну жінку.

8 листопада потерпілу посеред дороги при виїзді з Почаєва близько 17:40 помітив водій автомобіля. Він викликав і швидку, і поліцію.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що травмована - жителька села Старий Тараж. Вона керувала скутером Yamaha Jog і, як припускають слідчі, не впоралася з керуванням та впала з транспортного засобу.

Жінку доправили в реанімаційне відділення.