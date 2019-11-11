Проекти-переможці Громадського бюджету Тернополя 2020
Сьогодні, 11 листопада, відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому було затверджено перелік проектів-переможців Громадського бюджету. Ці проекти будуть реалізовані у 2020 році, наголошують у міській раді.
Переможці серед великих проектів:
№3 «Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;
№5 «Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;
№11 «Комплексне Трансфер- містечко»;
№69 «Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка»;
№21 «Локація активного відпочинку підростаючого покоління - капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов»;
№36 «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 - спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети»;
№23 «Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8»;
Переможці серед малих проектів:
№86 «Встановлення та облаштування Ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»»;
№1 «Встановлення вуличних тренажерів»;
№47 «Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров'я»»;
№60 «Зоряна дорога»;
№62 «Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б. Лепкого 6. 8, 10)»
№83 «Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій»;
№30 «Вуличні тренажери для занять спортом»;
№73 «Безпечна Дружба»;
№16 «Встановлення вуличних тренажерів, облаштування «Доріжки здоров'я»»;
№54 «Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14»;
№61 «Силовий майданчик»;
№14 «Вуличний спортзал: Київська, 1»;
№63 «Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;
№10 «Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска».
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