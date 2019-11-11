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Проекти-переможці Громадського бюджету Тернополя 2020

гром бюджетСьогодні, 11 листопада, відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому було затверджено перелік проектів-переможців Громадського бюджету. Ці проекти будуть реалізовані у 2020 році, наголошують  у міській раді.

Переможці серед великих проектів:

№3 «Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;

№5 «Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;

№11 «Комплексне Трансфер- містечко»;

№69 «Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка»;

№21 «Локація активного відпочинку підростаючого покоління - капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов»;

№36 «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 - спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети»;

№23 «Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8»;

Переможці серед малих проектів:

№86 «Встановлення та облаштування Ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»»;

№1 «Встановлення вуличних тренажерів»;

№47 «Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров'я»»;

№60 «Зоряна дорога»;

№62 «Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б. Лепкого 6. 8, 10)»

№83 «Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій»;

№30 «Вуличні тренажери для занять спортом»;

№73 «Безпечна Дружба»;

№16 «Встановлення вуличних тренажерів, облаштування «Доріжки здоров'я»»;

№54 «Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14»;

№61 «Силовий майданчик»;

№14 «Вуличний спортзал: Київська, 1»;

№63 «Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка»;

№10 «Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска».

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