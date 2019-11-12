Чиновник тернопільської юстиції за винагороду бере участь у рейдерських схемах

Одним із пріоритетних напрямків ведення державної політики в Міністерстві юстиції України є так звана безкомпромісна боротьба з рейдерством. Масово вносяться зміни до законодавства, створюються численні комісії, як на місцевих рівнях так і у міністерствах.

Однак, усім відомо, що жодна рейдерська дія не може бути вчинена без попереднього погодження з корумпованими чиновниками, які всупереч закону за значну винагороду видають документи для легалізації недоброчесного набуття власності.

У Тернопільський області міністерський чиновник- начальник управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Хічій Андрій Миронович вирішив, що має право торгувати нерухомістю всієї області на власний розсуд без будь-яких на те законних підстав, при цьому шантажуючи законних власників.

Так, Хічій А.М. через «Сайт електронних торгів арештованого майна» під замовлення бажаючих чи конкурентів у бізнесі, реалізовує замовлене майно громадян та гарантує набуття його у власність. Реалізація таких корупційних схем відбувається через державних виконавців, на яких цей горе-чиновник чинить протиправний тиск, погрожує звільненням або розкриттям попередніх злочинних дій, які були зроблені за його ж вказівкою.

Для прикладу, у 2019 році Хічію А.М. від зацікавлених осіб надійшло замовлення про допомогу у придбанні у власність цегельного заводу у м. Бережани Тернопільської області загальною площею 11124,2 кв.м., власником якого є ТОВ «ПЕРША ВИРОБНИЧА ЦЕГЕЛЬНА КОМПАНІЯ» з юридичною адресою у м. Києві.

Здавалося, що в даному випадку провернути таку оборудку не під силу Хічію А.М., оскільки територіальна підвідомчість Тернопільської державної виконавчої служби не поширюється на територію Київської області. Але, десятиліття практики в реалізації численних корупційних схем та організації рейдерства Хічієм А.М. не залишили законним власникам жодних шансів.

На виконанні у Бережанському міжрайонному відділі виконавчої служби перебували виконавчі провадження, де боржником виступали попередні власники даного цегельного заводу – ТзОВ «Надія - 2». Під тиском Хічія А.М. державний виконавець наклав арешт та передав на реалізацію майно, яке не належить боржникові. З такими протиправними діями категорично не змогла змиритися начальник Бережанського міжрайонного відділу виконавчої служби Світлана Пересада, яка витребувала у державного виконавця провадження та провела перевірку. За результатами даної перевірки С. Пересада 13.08.2019 винесла постанову, якою згідно витягів встановила факт відсутності у власності ТзОВ «Надія - 2» цегельного заводу та постановила відкликати подану до ДП «СЕТАМ» заявку щодо реалізації незаконно арештованого майна. 13.08.2019 за вихідним № 8794 постанову про перевірку виконавчого провадження направлено Хічію А.М. для припинення проведення електронних торгів Цегельного заводу. Даній постанові Хічій А.М. подальшого ходу звісно не дав, і уже 03.09.2019 замовлення було виконано, Цегельний завод змінив власника, а Хічій А.М. збагатився на 15 000 доларів США.

Цинізм Хічія А.М. з кожним випадком зростає. Ця корупційна схема залежала від доброчесності багатьох державних службовців і тому Хічій не міг надіятися лише на необхідний для себе збіг обставин, а заробити він має завжди. Тому він шантажуючи законних власників виманив у них 5 000 доларів США, щоб не виконувати замовлення, на той випадок якщо не зможе реалізувати завод, щоб заробити хоч щось. Чи повернув Хічій А.М. кошти, наразі не відомо.

Зі слів самого Хічія, він піднімає розцінки на свої послуги оскільки вирішує питання щодо просування себе по службі. Більше року Хічій А.М. протиправно забороняв державним виконавцям передати на реалізацію приміщення «Клубу Файного міста», власником якого є екс народний депутат Роман Заставний. І лише 200 000 грн. хабаря від стягувача змогло нагадати хабарнику Хічію про належне виконання своїх посадових обов’язків – після чого він дав згоду на виконання рішення суду.

Місце Хічія, який після реорганізації Головного територіального управління юстиції в області б’ється за посаду місцевого керівника, не в теплому і затишному кабінеті, а за колючим дротом в кімнаті з решітками на вікнах.