Пенсіонер з Кременецького району буде забудовувати набережну Тернопільського ставу?

У квітні цього року Тернопільська міська рада своїм скандальним рішенням 7/33/84 затвердила проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0735 га по вулиці Чумацькій пенсіонеру з села Великі Бережці Кременецького району Дубінецькому Анатолію Васильовичу. (Про це тернопільські інтернет ЗМІ уже писали).

Ця земля розташована якраз на набережній Тернопільського ставу на місці автостоянки для автомобілів під готелем «Галичина».

Хто буде вести будівництво на цій ділянці наразі невідомо. За інформацією нашого видання тут планують звести багатоповерхівку, а одним із кінцевих бенефіціарів у цій незаконній схемі є заступник Тернопільського міського голови Вікторія Остапчук. ЇЇ та дочку щасливого власника землі Омеліну Ольгу Анатоліївну пов’язують приятельські стосунки. Крім того пані Остапчук фігурує у декларації Омеліної, як позичальник значної суми коштів у валюті.

Що ж, в чергове доводиться констатувати, що у тернопільської громади зухвало, цинічно і безкоштовно віджали земельну ділянку біля перлини нашого міста.