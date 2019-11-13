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В кукурудзяному полі на Збаражчині виявили муміфіковане тіло

kukurudza чол 1Муміфіковане тіло невідомої людини посеред поля виявили на Збаражчині. Дванадцятого листопада диспетчер одного із сільськогосподарських товариств району повідомив на лінію «102», що у полі між Збаражем та селом Стриївка комбайнер, який працював на полі, виявив кістки людини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло оглянув судовий експерт. За попередніми даними, муміфіковане тіло належить чоловікові. Період смерті приблизно два місяці. Фахівці стверджують, що вологий клімат та ґрунт пришвидшили розкладання тканини.

kukurudza чол

Правоохоронці намагаються встановити особу загиблого та причину смерті. Проте тіло та кістки в поганому стані і встановити особу важко. Єдина надія на результати ДНК-експертизи, - кажуть у поліції.

 

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