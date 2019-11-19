З 20 листопада водії платитимуть штраф за перевезення дітей без автокрісел

510 гривень за перше порушення, 850 – за наступні протягом року. Такі штрафи з 20 листопада платитимуть водії, які неправильно перевозитимуть дітей, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Це передбачає закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей", який опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 19 листопада.

Водіям забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, кому менше 12 років без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

При першому порушенні на водія накладуть штраф у розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При повторному порушенні штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 грн).