Останні новини

З 20 листопада водії платитимуть штраф за перевезення дітей без автокрісел

атокрісла 5555510 гривень за перше порушення, 850 – за наступні протягом року. Такі штрафи з 20 листопада платитимуть водії, які неправильно перевозитимуть дітей, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Це передбачає закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей", який опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 19 листопада.

Водіям забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, кому менше  12 років без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

При першому порушенні на водія накладуть штраф у розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При повторному порушенні штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 грн).

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Thumbnail Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Thumbnail Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
Thumbnail Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Неділя, 03 листопада 2019
Thumbnail З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
Допоможіть не втрати єдину доньку!
Четвер, 31 жовтня 2019
Thumbnail Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...
Тернопільське ТОВ «Вінісан» має потребу в працівниках
Вівторок, 22 жовтня 2019
Thumbnail Вакансії машиніста шпрединг-машини, слюсарів-ремонтників, підсобних робітників запропонувало ТОВ «Вінісан» безробітним тернополянам під час міні-ярмарку вакансій, що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі...
Історія успіху тернополянина: від безробітного – до фахівця з консалтингу
П'ятниця, 18 жовтня 2019
Thumbnail Успішним бізнесменом став колишній тернополянин Олександр Довжук, який за спрямуванням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості пройшов онлайн навчання з основ підприємництва в Рівненському...
На Гусятинщині відбувся турнір з волейболу серед ветеранів
Четвер, 17 жовтня 2019
Thumbnail В погожу днину, 12 жовтня 2019 року, спортивний зал Гусятинської ДЮСШ гостинно приймав гостей, що приїхали  на турнір з волейболу серед ветеранів, приурочений святкуванню Покрови Пресвятої...
Служба зайнятості побувала на «Форумі нових можливостей»
Вівторок, 15 жовтня 2019
Thumbnail Працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості взяли участь у «Форумі нових можливостей» організованому у ТРЦ «Подоляни» юридичним факультетом Тернопільського національного економічного...