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Сьогодні зранку в ДТП на Тернопільщині загинуло двоє людей (ФОТО)
Двоє людей загинуло, а четверо потрапили до лікарні в результаті аварії, яка трапилася сьогодні зранку на Тернопільщині.
На дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече 19 листопада близько 9 години не розминулися бус та легковий автомобіль.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією поліцейських, водій автомобіля Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Crafter.
На момент автопригоди в салоні легківки перебувало п'ятеро людей. Двоє з них - уродженці Збаражчини, загинули в результаті удару, трьох доправили до лікарні. Госпіталізували до медзакладу і водія буса.
Причини автопригоди та небезпечного маневру встановить слідство.
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Новини тернополян
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Понеділок, 18 листопада 2019
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Вівторок, 12 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
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П'ятниця, 08 листопада 2019
Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!
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Неділя, 03 листопада 2019
З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
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Четвер, 31 жовтня 2019
Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...
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Вівторок, 22 жовтня 2019
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П'ятниця, 18 жовтня 2019
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На Гусятинщині відбувся турнір з волейболу серед ветеранів
Четвер, 17 жовтня 2019
Четвер, 17 жовтня 2019
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Служба зайнятості побувала на «Форумі нових можливостей»
Вівторок, 15 жовтня 2019
Вівторок, 15 жовтня 2019
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