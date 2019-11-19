Сьогодні зранку в ДТП на Тернопільщині загинуло двоє людей (ФОТО)

Двоє людей загинуло, а четверо потрапили до лікарні в результаті аварії, яка трапилася сьогодні зранку на Тернопільщині.

На дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече 19 листопада близько 9 години не розминулися бус та легковий автомобіль.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією поліцейських, водій автомобіля Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Crafter.

На момент автопригоди в салоні легківки перебувало п'ятеро людей. Двоє з них - уродженці Збаражчини, загинули в результаті удару, трьох доправили до лікарні. Госпіталізували до медзакладу і водія буса.

Причини автопригоди та небезпечного маневру встановить слідство.