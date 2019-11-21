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На Тернопільщині затримали групу крадіїв-гастролерів з Волині

11.27 2Співробітники управління карного розшуку спільно з оперативниками Підволочиського відділу поліції затримали чотирьох осіб, підозрюваних у вчиненні серії крадіжок на Тернопільщині. Злодійський квартет взяли з купою речових доказів, зловмисники якраз поверталися з чергової вилазки, -заявляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Приватний будинок у селі Кам’янки, що на Підволочищині, став останнім об‘єктом збагачення гастролерів. Серед білого дня, розбивши віконну шибу, зловмисники проникли до чужого помешкання і винесли  звідти ювелірні прикраси та готівку на суму понад 120 тисяч гривень.

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-Ми володіли інформацією про діяльність злочинної групи і було проведено велику оперативну роботу, аби вийти на слід гастролерів, - розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області  Степан Яцух. – Маємо беззаперечні докази щодо вчинення зловмисниками ще п’яти крадіжок у Кременецькому, Бучацькому та Чортківському районах. Підозрюємо, що «наслідили» крадії й в інших областях, зокрема на Волині та Закарпатті. Наразі оперативні заходи ще тривають.

Поліцейські встановили осіб зловмисників. Це 27-річний раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель селища Торчин, 25-річний уродженець Нововолинська, раніше судимий за наркозлочини 49-річний уродженець Луцька, та  28 річний волинянин, який був у групі за водія.

-Зловмисники, аби не привертати до себе зайвої уваги, пересувалися на різних автомобілях, - каже Степан Яцух.- На останню вилазку прибули на авто марки «Опель» білого кольору. Машину арештовано. Маємо відомості про використання групою  ще щонайменше чотирьох транспортних засобів.

Наразі трьох зі зловмисників та водія затримано.

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