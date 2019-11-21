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На перехресті вулиць Живова і Шашкевича з’являться гаражі?

зображення viber 2019 11 21 17 23 52Перед закінченням своєї каденції міська влада стала «активно» роздавати  всім «дуже вдячним» громадянам і фірмам землю. Особливо це стало помітно з червня місяця, коли тернопільські депутати разом з чиновниками «шуганулись» можливих дострокових місцевих виборів і,  що називається, «пішла жара».

Перші голосують за ті сумнівні, а часто відверто  незаконні рішення, які їм підсовують другі. «Слуги народу» (не путати з ЗЕ- слугами, яких, на жаль, чи на щастя,  поки немає у міській раді) не гребують ні маленькими, ні великими ділянками, ні зеленими чи рекреаційними зонами, ні дитячими майданчиками, ні, особливо, думкою громади. Вочевидь, народні обранці, які приймають рішення, хочуть залишити після себе якийсь слід, зокрема в кишені. От, наприклад,  на перехресті вулиць Живова-Шашкевича, біля заїзду до  «Орнави»  в зеленій зоні !!! безкоштовно мають дати  «пляци»  під будівництво гаражів двом жіночкам: Карачок Валентині Миколаївні (кадастровий номер ділянки 6110100000:12:002:0061) і Мосійчук Марії Марківні (кадастровий номер ділянки 6110100000:12:002:0060).

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Проекти рішень про затвердження проектів землеустроїв по 100 квадратів землі уже розміщені на сайті  Тернопільської міської ради  16-го і 3-го жовтня відповідно. Звичайно, що гаражі там будувати ніхто не буде. Це місця під комерцію, земельні ділянки під яку, відповідно до чинного законодавства, повинні були виділятись через аукціон. Тому тернопільську громаду вкотре «полюбили» десь на півмільйона гривень. А таких випадків по місту десятки. Уявляєте, які збитки несе міський бюджет ???

P.S Сьогодні, до речі, за земельні афери  правоохоронці  «трусили»  Львівську міську раду, а її очільникові Андрію Садовому  – оголосили підозру.  Може скоро до нас???  

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