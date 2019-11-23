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Через порушення ПДР зіткнулися два авто
Виїзд з другорядної дороги на головну з порушеннями правил дорожнього руху став причиною дорожньо-транспортної пригоди.
Аварія трапилася 21 листопада близько 19:20 в селі Білокриниця Кременецького району, повідомляють у поліції.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot Expert, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив транспорт і врізався в іншу автівку марки Mazda 5.
В результаті удару до лікарні із забійною раною голови, вуха госпіталізували кермувальника буса.
В обидвох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
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Новини тернополян
Професії: погляд зблизька
Субота, 23 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
Листопадове засідання учнівського клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, вирізнялось святковою атмосферою творчості та креативності, адже під час заходу відбулись нагородження...
Гурт Fraskos випустив другий україномовний сингл «Сни»
Четвер, 21 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Fraskos продовжують випускати пісні з майбутнього альбому і новий сингл «Сни» зовсім відрізняється від попереднього треку «Koroleva» і за характером, і за стилем.
ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Неділя, 03 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
Допоможіть не втрати єдину доньку!
Четвер, 31 жовтня 2019
Четвер, 31 жовтня 2019
Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...
Тернопільське ТОВ «Вінісан» має потребу в працівниках
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вакансії машиніста шпрединг-машини, слюсарів-ремонтників, підсобних робітників запропонувало ТОВ «Вінісан» безробітним тернополянам під час міні-ярмарку вакансій, що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі...
Історія успіху тернополянина: від безробітного – до фахівця з консалтингу
П'ятниця, 18 жовтня 2019
П'ятниця, 18 жовтня 2019
Успішним бізнесменом став колишній тернополянин Олександр Довжук, який за спрямуванням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості пройшов онлайн навчання з основ підприємництва в Рівненському...