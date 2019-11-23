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Сортувати сміття, щоб не потонути в ньому: в Малашівцях встановлюють сміттєсортувальну лінію

malashivetske smittezvalishche 22 11 2019На сміттєзвалищі у Малашівцях Зборівського району встановлюють сміттєсортувальну лінію. Як зазначають у прес-службі міської ради, вона запрацює уже до кінця цього року.

Тут уже проведено освітлення всієї території полігону, влаштовано огородження, встановлено камери відеоспостереження та ваговий комплекс з інформаційним стендом, де вказано, які види сміття можна завозити на територію та хто саме може заїжджати на полігон.

«Привозити тверді побутові відходи сюди зможуть лише ті оператори, з якими укладено угоди, - наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Коли транспорт заїжджає сюди, спочатку він потрапляє на вагову станцію, де відбувається зважування автомобіля та його реєстрація. Тут також проводиться радіаційний контроль привезених твердих побутових відходів, і далі сміття потрапляє на сам полігон, де з ним працюють бульдозери та перший у Тернополі каток-компактор».

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За допомогою бульдозерів та катка-компактора на Малашовецькому полігоні проводиться ущільнення твердих побутових відходів та зменшення об’єму сміття. Як пояснює керівник проєкту з управління полігонів ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» Олександр Волянський, ущільнення та пресування відходів на полігоні дозволить в подальшому видобувати газ - метан.

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«Ми використовуємо сміття для викачування газу та подальшого перетворення його у електроенергію. Уже найближчим часом тут буде облаштована необхідна біогазова установка, - додає Олександр Волянський. – Окрім того, дегазація полігону також запобігатиме виникненню пожежі, адже газ на полігоні твердих побутових відходів є дуже небезпечним та може спричинити загоряння в будь-яку пору року».

У компанії «ЕКО-ЛІДЕР Т» додають, що зменшити об’єм твердих побутових відходів на полігоні щонайменше на 30% допоможе також і сміттєсортувальний лінія, що працюватиме тут цілодобово та зможе приймати 120-150 тонн відходів щодня.

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