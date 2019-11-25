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У Тернополі під колесами іномарки загинув чоловік

У Тернополі під колесами автомобіля Honda Civic загинув чоловік, 1985 року народження.

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Аварія сталася 23 листопада. За словами свідків нещастя, потерпілий переходив проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу.

В результаті удару чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди.

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