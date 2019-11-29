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У Тернополі «накрили» бордель

бордель тернУ Тернополі затримали 28-річну сутенершу та дівчат-повій.

"Пропоную хороший заробіток у Тернополі для молодих дівчат. В місяць близько двадцяти тисяч гривень" - оголошення з таким текстом з'явилося в мережі інтернет. Була там і контактна інформація.

Зміст оголошення зацікавив оперативників, - розповідає Олександр Буняк, начальник відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській області. Впродовж восьми місяців працівники поліції документували факти сутенерства та проституції.

- Працівник поліції встановили, що жителька Запорізької області 1991 року народження на території Тернополя розміщала оголошення в інтернеті про надання сексуальних послуг.

Жінка винайняла кілька квартир в обласному центрі та подала оголошення. Про методи заробіток дівчатам розповідала уже по телефону. Погодилися співпрацювати із сутенершою троє іногородніх жінок віком від 25 до 30 років. Після "набору персоналу" сутенер подала ще одне оголошення, але уже про надання сексуальних послуг.

З клієнтами дівчата зустрічалися в орендованому помешканні. Квартири організатор бізнесу винаймала в різних частинах обласного центру. Адреси часто змінювала.

За годину сексуальних послуг клієнти платили 1200 гривень. Частина грошей йшла дівчатам, інша - жительці Запоріжжя, яка виконувала ще й роль адміністратора: приймала замовлення, обговорювала ціни та домовлялася про час й місце.

Під час однієї із зустрічей незаконні заробітки припинили оперативники. Сутенерша свою вину визнала. Їй інкримінують статтю 303 частина 2 ККУ - сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

- В ході проведення обшуків працівники поліції вилучили мобільні телефони, сім-картки та грошові кошти. Також проведено чотири контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі.

 На підопічних дівчат склали адмін. протоколи. 

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