На Тернопільщині жорстоко вбили пенсіонера, а потім підпалили будинок

Тіло пенсіонера зі слідами насильницької смерті виявили після пожежі рятувальники. Першого грудня пізно ввечері в Кременці горів житловий будинок.

Після того, як вогонь погасили, в одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Крім того, під час гасіння врятували неповнолітнього хлопця, який перебував у будинку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та інші експерти. На тілі чоловіка виявили більше вісімдесяти колото-різаних ножових поранень, а причина пожежі - ймовірно підпал.

Потерпілий - власник будинку, 1954 року народження. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до смерті чоловіка, опитують сусідів, встановлюють коло осіб, з яким спілкувався загиблий.