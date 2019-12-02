Останні новини
-
02-12-2019
-
02-12-2019
-
02-12-2019
-
02-12-2019
-
02-12-2019
-
02-12-2019
-
02-12-2019
-
01-12-2019
-
01-12-2019
-
01-12-2019
-
30-11-2019
-
30-11-2019
-
30-11-2019
-
30-11-2019
-
30-11-2019
-
29-11-2019
-
29-11-2019
-
29-11-2019
-
29-11-2019
-
29-11-2019
-
29-11-2019
-
29-11-2019
-
29-11-2019
-
28-11-2019
-
28-11-2019
-
28-11-2019
-
28-11-2019
-
28-11-2019
-
27-11-2019
-
27-11-2019
На Тернопільщині жорстоко вбили пенсіонера, а потім підпалили будинок
Тіло пенсіонера зі слідами насильницької смерті виявили після пожежі рятувальники. Першого грудня пізно ввечері в Кременці горів житловий будинок.
Після того, як вогонь погасили, в одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Крім того, під час гасіння врятували неповнолітнього хлопця, який перебував у будинку.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та інші експерти. На тілі чоловіка виявили більше вісімдесяти колото-різаних ножових поранень, а причина пожежі - ймовірно підпал.
Потерпілий - власник будинку, 1954 року народження. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до смерті чоловіка, опитують сусідів, встановлюють коло осіб, з яким спілкувався загиблий.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Новини тернополян
Четвер, 28 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
Четвер, 31 жовтня 2019
Вівторок, 22 жовтня 2019