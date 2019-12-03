Жорстокому вбивці загрожує до п'ятнадцяти років тюрми

До п'ятнадцяти років позбавлення волі загрожує 38-річному жителю Кременця, який жорстоко вбив пенсіонера.

Першого грудня після пожежі в житловому будинку Кременця рятувальники виявили тіло чоловіка з слідами насильницької смерті.

Загиблий, 1954 року народження - власник даного будинку.

Чоловік був з численними колото-ріжучими ранами на плечі, грудній ділянці і на обличчі.

На пошуки зловмисника скерували особовий склад Кременецького відділу поліції та Головного управління Нацполіції краю.

Зловмисник намагався «замести сліди» в будинку, де трапився злочин, а тому підпалив його.

В процесі досудового розслідування поліцейські вийшли на слід підозрюваного.

«Ним виявився місцевий неодноразово судимий житель Кременця, який раніше відбував покарання за вбивство та інші злочини. З'явилися в оперативників і докази щодо причетності даної особи до злочину. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Проводиться досудове розслідування», - розповідає Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух.

Як стало відомо, між загиблим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у вбивство та підпал. Дорогою додому зловмисник викинув ніж та переодягнувся.