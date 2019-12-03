На пішохідному переході під Тернополем іномарка насмерть збила жінку

П'ятдесятисемирічна жінка загинула під колесами автомобіля Volkswagen Passat в Тернопільському районі.

Аварія трапилася 3 грудня близько 6:40 в селищі Березовиця.

За словами працівників патрульної поліції, вони патрулювали на даному відрізку дороги, коли помітили, що на протилежній смузі рухається на швидкості іномарка.

Водій транспортного засобу виїхав на смугу зустрічного руху, аби об'їхати автівку, яка зупинилася перед пішохідним переходом, пропускаючи перехожого. Водій Volkswagen Passat збив мешканку Березовиці.

На місце пригоди приїхала бригада екстреної медичної допомоги, але врятувати життя жінці не вдалося.

Слідчо-оперативна група встановила, що порушник - двадцятичотирирічний житель Бучацького району. Він разом з родичами прямував на Львівщину.

У чоловіка відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.