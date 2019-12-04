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Тернопільські депутати мають намір віддати прохід біля пам’ятника Петлюрі під генделик

петлюраВ минулому році на День Незалежності в Тернополі урочисто було відкрито пам’ятний знак українському державному діячеві Симону Петлюрі. Встановлення погруддя на однойменному бульварі стало можливим завдяки неодноразовим зверненням до міської ради мешканців прилеглих будинків та активній діяльності громадської організації «Підприємці Галичини», яка , власне, просувала цю ідею.

За кошти небайдужих підприємців міста,  крім пам’ятника, було ще проведено благоустрій прилеглої території і змонтовано фонтан. Завдяки цьому бульвар Симона Петлюри  перетворився на одну з окрас Тернополя. Проте у цій історії було і є не все так позитивно. У встановленні погруддя Симону Петлюрі та  окультуренні прилеглої території  були і противники, які мали певні «види» на частину цієї землі.

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Мова йде про власників ТОВ Магазин «Оріон», які всіляко намагалися перешкодити втілити цей проект. Вказаній  фірмі належить дешевий генделик, який знаходиться перед магазином «Оріон» (супермаркет «Сільпо» на Петлюри,2) і межує з територією навколо пам’ятника.

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Завдяки шахрайській схемі ділки хотіли розширити свої володіння, проте тоді  їм  це не вдалося. Зараз же вони хочуть перекрити прохід до бульвару, щоб встановити там столики для відвідувачів забігайлівки. Для цього «ручні» і «прикормлені» депутати Тернопільської міської ради (до таких відносяться Грицишин Андрій, Вікторія Шараськіна і Святослав Півторак, які єдині голосували за таке рішення перший раз) вже вдруге на сесії міської ради 6 грудня  будуть «пропихати»  рішення про укладання договору земельного сервітуту з  ТОВ Магазин «Оріон»  по вул. Петлюри, 2 внаслідок чого прохід до бульвару можна буде використовувати на власний розсуд.  Залишається тільки сподіватися, що у міського голови та більшості депутатів вистачить здорового глузду не голосувати за цей проект рішення. Інакше в скорому часі на бульварі Петлюри наші мешканці будуть нюхати шашличний угар та вислуховувати п’яні співи відвідувачів генделика.

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