Останні новини
-
06-12-2019
-
06-12-2019
-
06-12-2019
-
06-12-2019
-
06-12-2019
-
06-12-2019
-
06-12-2019
-
06-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
05-12-2019
-
04-12-2019
-
04-12-2019
-
04-12-2019
-
В краєзнавчому музеї експонується виставка талановитої художниці уродженки Тернопільщини Марії Роженко04-12-2019
-
04-12-2019
-
04-12-2019
-
04-12-2019
-
04-12-2019
-
04-12-2019
-
04-12-2019
-
03-12-2019
-
03-12-2019
Біля Озерної сталася смертельна аварія
Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, розслідують слідчі Тернопільщини.
Аварія трапилася близько 18:00. На лінію «102» зателефонував житель Хмельниччини і сказав, що за селом Озерна ДТП.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що додзвонювач, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний транспортний засіб «ЗАЗ 110557», яким керував житель Зборівського району.
Пасажир ЗАЗ, 31-річний тернополянин, від отриманих травм загинув на місці події, а водій даного авто потрапив до реанімації.
Надали меддопомогу і пасажирові з іншого автомобіля. Водія іномарки затримали, повідомляють у поліції.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Новини тернополян
Четвер, 28 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
Четвер, 31 жовтня 2019
Вівторок, 22 жовтня 2019