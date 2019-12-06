Біля Озерної сталася смертельна аварія

Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, розслідують слідчі Тернопільщини.

Аварія трапилася близько 18:00. На лінію «102» зателефонував житель Хмельниччини і сказав, що за селом Озерна ДТП.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що додзвонювач, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний транспортний засіб «ЗАЗ 110557», яким керував житель Зборівського району.

Пасажир ЗАЗ, 31-річний тернополянин, від отриманих травм загинув на місці події, а водій даного авто потрапив до реанімації.

Надали меддопомогу і пасажирові з іншого автомобіля. Водія іномарки затримали, повідомляють у поліції.