Тернополянин в будинку виявив банку з гранатою

В Тернополі в під’їзді багатоповерхівки виявили небезпечний предмет.

8 грудня в обідню пору мешканець будинку повідомив правоохоронців, що на сходовій клітці між шостим та сьомим поверхами в скляній банці він виявив предмет, зовні схожий на гранату.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що знайдена небезпечна знахідка - бойова граната РГД-5 без запалу.

Предмет вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.