На Тернопільщині автобус з пасажирами потрапив у аварію. Є жертви

Одна людина загинула, п'ятеро з травмами потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні, 11 грудня, близько 12:00 на об'їзній Тернополя.

Між селами Чистилів та Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan та рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Тернопіль-Чистилів . За попередньою інформацією поліції, причина зіткнення - виїзд на смугу зустрічного руху.

На момент удару в громадському транспорті перебувало близько десяти пасажирів. В результаті удару шістдесятип'ятирічна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

Доправили до лікарні чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка й встановить причину нещастя.