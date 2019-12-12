Надал програв суд дачникам

Господарський суд Тернопільської області сьогодні продемонстрував, що не все купується і продається у Тернополі. Суддя Шумський повністю задовільнив усі позовні вимоги садівничого товариства “Ювілейне”.

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Рішення повністю відповідає цивілізованим правовим нормам. Тернопільська міська рада під керівництвом мера Сергія Надала хотіла забрати землі дачників, які понад пів століття обробляли свої земельні ділянки. Згодом “тягнибоківський барін” вирішив проявити милосердя і виділив дачникам земельну ділянку біля сміттєзвалища в Малашівцях. Перед такою “благодійністю” ніхто з дачниками не зустрічався, не пропонував цивілізоване вирішення питання, наприклад, фінансові компенсації. Словом, дачників мали за бидло і хотіли просто ошукати. На щастя, не вийшло.

Тепер агітатори Надала почнуть поширювати маячню, що у Тернополі не буде парку через дачників. А те, що на третині ділянки свободівці хочуть звести багатоповерхівки, мовчать. Щодо так званого парку, то ділянку суцільно закледену надалівською бруківкою складно назвати відпочинковою зоною…

Краще Сергій Надал повернув 60 гектарів парків, які встигли “освоїти” за його двох каденцій…

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Господарський суд Тернопільської області захистив право Садівничого товариства на користування земельною ділянко

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д. до Тернопільської міської ради про визнання недійсними рішень Тернопільської міської ради щодо земельної ділянки за адресою вул. Київська – Тарнавського.

Садівниче товариство просило суд визнати недійсними рішення Тернопільської міської ради, які стосуються формування рекреаційної зони (парку), надання третім особам дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та дозволу на складення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво саме на частині земельної ділянки, яка надана товариству у користування.

Так, дослідивши усі обставини справи, господарський суд Тернопільської області дійшов висновку про задоволення позовних вимог та визнав недійсними рішення органу місцевого самоврядування, а саме:

– рішення Тернопільської міської ради від 05.10.2018 №7/28/145 “Про створення рекреаційної зони (парку) за адресою вул Київська – Тарнавського”;

– рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 №7/31/49 “Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення – парку за адресою вул Київська – Тарнавського управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради”;

– рішення Тернопільської міської ради від 05.04.2019 №7/33/91 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га за адресою вул Київська КП фірмі “Тернопільбудінвестзамовник” Тернопільської міської ради”, із змінами відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 06.06.2019 №7/35/117;

– рішення Тернопільської міської ради від 05.04.2019 №7/33/103 “Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4 га під будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул Київська в оренду терміном на десять років, право на оренду земельної ділянки якої набуватиметься на аукціоні”.

У судовому засіданні, яке відбулося 11 грудня 2019 року, суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення. Повний текст судового рішення у справі № 921/438/19 буде складено до 24 грудня 2019 року, з електронною копією якого можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/

Пресслужба господарського суду Тернопільської області

Повідомляє “ПРО ВСЕ”