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Правила тимчасового виїзду за кордон, які стосуються дітей, чиї батьки розлучені або проживають окремо11-12-2019
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Допоможіть врятувати життя!
Просимо допомоги для люблячої мами та бабусі. Душатинська Лариса Володимирівна вже більше року бореться з раком. Понад 30 років жінка допомагає хворим дітям. Працює лікарем в реабілітаційному центрі для дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП).
Рік тому Лариса перенесла важку операцію з видалення ракової пухлини на кишківнику та лімфовузлах печінки. Отримала 6 курсів хіміотерапії. На деякий час здавалося, що хвороба відступила, але під час нового обстеження було виявлено рецидив. На новий курс хіміотерапії потрібно 200 000 грн, яких у родини немає. Надіємося на допомогу небайдужих людей.
Номер карти для переказу коштів:
5168 7573 6231 7630 Душатинська Лариса Володимирівна
Будемо вдячні за кожну гривню.
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