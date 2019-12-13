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Допоможіть врятувати життя!

79366069 10157885058012070 1581884502915940352 nПросимо допомоги для люблячої мами та бабусі. Душатинська  Лариса Володимирівна вже більше року бореться з раком. Понад 30 років жінка допомагає хворим дітям. Працює лікарем в реабілітаційному центрі для дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

Рік тому Лариса перенесла важку операцію з видалення ракової пухлини на кишківнику та лімфовузлах печінки. Отримала 6 курсів хіміотерапії. На деякий час здавалося, що хвороба відступила, але під час нового обстеження було виявлено рецидив. На новий курс хіміотерапії потрібно 200 000 грн, яких у родини немає. Надіємося на допомогу небайдужих людей.

Номер карти для переказу коштів:

5168 7573 6231 7630 Душатинська Лариса Володимирівна

Будемо вдячні за кожну гривню.

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Новини тернополян

Ярмарок вакансій для бухгалтерів
Середа, 11 грудня 2019
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.
Тернопільські школярі шукали можливості неформальної освіти та «будували» найвищу вежу
Четвер, 28 листопада 2019
Thumbnail У консультаційному центрі для школярів відбулось чергове засідання клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, за участю голови ГО “Думка молоді” Романа Калушки.
Професії: погляд зблизька
Субота, 23 листопада 2019
Thumbnail Листопадове засідання учнівського клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, вирізнялось святковою атмосферою творчості та креативності, адже під час заходу відбулись нагородження...
Гурт Fraskos випустив другий україномовний сингл «Сни»
Четвер, 21 листопада 2019
Thumbnail Fraskos продовжують випускати пісні з майбутнього альбому і новий сингл «Сни» зовсім відрізняється від попереднього треку «Koroleva» і за характером, і за стилем.
ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Thumbnail Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Thumbnail Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
Thumbnail Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Неділя, 03 листопада 2019
Thumbnail З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
Допоможіть не втрати єдину доньку!
Четвер, 31 жовтня 2019
Thumbnail Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...