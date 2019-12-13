Живе пиво – це не пастеризоване (не оброблене термічним шляхом) пиво, виготовлене з солоду. Напій має особливий смак та високо цінується тими, хто любить натуральність. На ринку представлено багато сортів та видів живого пива, приготованого приватними пивоварнями та крупними пивзаводами https://morepiva.ua/ua/info/tips_and_reviews/zhive-pivo/.

Особливості та переваги живого пива

Головною перевагою та особливістю живого пива є присутність живих пивних дріжджів у напої. В закритій тарі непастеризоване пиво може зберігати смакові та інші якості на протязі 6-8 діб з моменту виготовлення. Непастеризоване пиво відрізняється від пастеризованого напою смаком та зовнішнім виглядом. Живе пиво має бурштиновий, трохи замутнений відтінок, добре піниться (при наливанні утворюється піна заввишки 5-7 сантиметрів, яка тримається на протязі кількох хвилин). Напій також відрізняється більш насиченим смаком, в якому відчувається присмак солоду та краплина гіркоти.

Переваги живого пива:

• Насичений смак та аромат.

• Наявність корисних білків та вітамінів (завдяки відсутності термообробки, всі корисні компоненти зберігаються в напої).

Живе пиво майже завжди проходить процес фільтрації – це потрібно для видалення сторонніх домішок та осаду.

Якісні властивості живого пива

Пиво не тільки добре смакує під різноманітні закуски, але й позитивно вливає на організм. До корисних властивостей живого пива відносять: зняття стресу та тривожності, покращення стану шкіри, зниження рівня холестерину, покращення роботи серцево-судинної системи, стимулювання функцій мозку, системи травлення та ін.. При застуді рекомендується вживати розігріте пиво з медом – такий напій стимулює циркуляцію крові, зміцнює імунітет.

Поширені міфи про пиво

В рекламних кампанії доволі часто можна побачити, як деякі маркетологи перекручують факти та подають недостовірну інформацію про продукт, вводячи споживачів в оману.

Деякі міфи про живе пиво та їх спростування:

1. Пиво потрібно вживати тільки холодним. Насправді, це не так, тому що краще всього смак напою розкривається при температурі близько 12-13ºC.

2. Темне пиво завжди міцніше за світле. Міцність напою залежить від кількості цукру у суслі, а темний відтінок пиву придають за допомогою додавання карамелізованого чи паленого солоду.

3. Для міцності в пиво додається спирт. Насправді, це не вигідно з економічної точки зору, міцність достигається, завдяки процесам бродіння цукру та дріжджів.

4. Смак пива залежить від використаних компонентів. В цьому є частина правди, але смак та аромат пива перш за все залежить від технології приготування.

Є також багато міфів про пастеризоване пиво. Наприклад, деякі вважають, що напій, який може довго зберігатися, роблять з порошку. Це неправда. Тривалий час зберігання напою – це дотримання рецептів та технології пивоваріння, чистоти виробництва, використання якісної сировини. Живе пиво теж може зберігатися більше, ніж 8 днів – за умови застосування новітніх технологій виробництва.