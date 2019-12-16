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Хлопця, якого розшукували на Тернопільщині близько місяця, знайшли мертвим у полі

іктор гУ неділю, 15 грудня, близько обіду в полі між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району мисливці під час полювання помітили тіло невідомого.

Правоохоронці встановили  особу загиблого. Ним виявився безвісти зниклий 15-річний Віктор Груб’як із села Золота Слобода Козівського району.

Нагадаємо, хлопець пішов з дому ще ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся.

Під час поверхневого огляду на тілі неповнолітнього ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Правоохоронці припускають, що хлопець, повертаючись додому, ймовірно,  заблукав та пішов у напрямку Козівського цукрового заводу.

Остаточну причину смерті неповнолітнього встановить судово-медична експертиза.

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