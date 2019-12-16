Біля бару в центрі Тернополя підрізали чоловіка

Розбірки поруч із закладом громадського харчування завершилися реанімацією для одного з відпочиваючих. З ножовими пораненнями до лікарні потрапив житель Тернополя, 1989 року народження.

У потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс та колото-різана рана задньої стінки грудної клітки зліва та справа.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, дві компанії чоловіків відпочивали в одному з закладів громадського харчування в центрі міста. Один з чоловіків вийшов на вулицю і попросив запалити цигарку в іншого відвідувача. Проте замість вогню чоловіка почали бити. Це побачив знайомий і заступився за товариша. Почалася бійка. І лише за деякий час один з гостей закладу почув пекучий біль в районі спини. Знявши куртку, помітив два поранення, характерних ножовим.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників конфлікту, опитують свідків та опрацьовують відео з камер спостереження.