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В Козівському районі вода забрала життя двох рибалок
16 грудня о 13:07 на пункт зв’язку 18-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що поблизу села Городище Козівського району в річці Восушка, виявлено тіла 2-х місцевих жителів, громадян, 1962 та 1964 років народження, які 15 грудня пішли на риболовлю та додому не повернулися.
Обставини загибелі встановлюються. Для підняття тіл загиблих із води залучався черговий караул.
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Новини тернополян
Ярмарок вакансій для бухгалтерів
Середа, 11 грудня 2019
Середа, 11 грудня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.
Тернопільські школярі шукали можливості неформальної освіти та «будували» найвищу вежу
Четвер, 28 листопада 2019
Четвер, 28 листопада 2019
У консультаційному центрі для школярів відбулось чергове засідання клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, за участю голови ГО “Думка молоді” Романа Калушки.
Професії: погляд зблизька
Субота, 23 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
Листопадове засідання учнівського клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, вирізнялось святковою атмосферою творчості та креативності, адже під час заходу відбулись нагородження...
Гурт Fraskos випустив другий україномовний сингл «Сни»
Четвер, 21 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Fraskos продовжують випускати пісні з майбутнього альбому і новий сингл «Сни» зовсім відрізняється від попереднього треку «Koroleva» і за характером, і за стилем.
ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Неділя, 03 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
Допоможіть не втрати єдину доньку!
Четвер, 31 жовтня 2019
Четвер, 31 жовтня 2019
Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...