В Козівському районі вода забрала життя двох рибалок

Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...