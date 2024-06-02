Тернопіль отримав найвищу відзнаку Ради Європи та Асоціації міст України за залучення молоді до управління - Сергій Надал

Тернопільська міська територіальна громада здобула особливу відзнаку у Другому загальнонаціональному конкурсі Ради Європи та Асоціації міст України (АМУ) з відкритого урядування за напрямком «Залучення молоді». Тернопіль у цьому конкурсі отримав «Особливу відзнаку» - це найвища відзнака даного конкурсу. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За що Тернопіль отримав «Особливу відзнаку»

У напрямку «Залучення молоді» громади повинні були продемонструвати, яким чином після 24 лютого 2022 року відбувалася співпраця муніципалітету з молоддю, які нові підходи, засновані на принципах відкритого врядування, були реалізовані та яких результатів досягнуто. Тернопільська громада отримала особливу відзнаку за залучення молоді, заохочення до співпраці і розвитку молодіжного середовища в умовах воєнного стану, а саме за розробку Програми «Молодь Тернополя 2024-2026».

Пряма мова мера

«Мерія Тернополя також робить все можливе, щоб тернопільська молодь приймала активну участь в управлінні містом. На практиці реалізовувала свій лідерський потенціал. Була важливою молодіжною «гілкою» влади. Це визнали на державному рівні, коли ще до повномасштабного вторгнення, Тернопіль був проголошений Молодіжною столицею України. Для прикладу, молодіжна міська рада стала важливою частино команди міської влади Тернополя. Зараз молодіжні депутати беруть на себе та гідно виконують волонтерські завдання, програми з національно-патріотичного виховання молоді тощо. Багато молодих активістів стажуються та працюють в органах місцевої влади. Щорічно з міського бюджету фінансуються молодіжні програми. Мерія Тернополя активно співпрацює з міжнародними організаціями. Діють молодіжні ініціативи «Індекс Благополуччя молоді» та «Громада дружня до дітей та молоді», - заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Церемонія нагородження відбулася 28 травня у Києві в рамках Тижня Відкритого Уряду 2024, організованого міжнародною ініціативою «Партнерство «Відкритий Уряд».Мета конкурсу – ознайомити суспільство, громади, міжнародних партнерів України з історіями, успішними прикладами згуртованості та тісної співпраці мешканців й органів місцевого самоврядування, які стануть прикладом для інших, а також підтвердять, що навіть під час воєнного стану муніципалітети працюють для своїх жителів та разом зі своїми жителями. Конкурс організовано в рамках Меморандуму про співпрацю, укладеного Асоціацією міст України та Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи, де відкрите врядування визначено одним з пріоритетних напрямків співпраці.