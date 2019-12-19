Виїзд на зустрічну смугу став причиною ДТП

Двох людей з травмами та переломами доправили до лікарні. В Гусятинському районі на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Оришківці, не розминулися автомобілі. Аварія сталася сьогодні зранку.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Skoda Fabia, житель Івано-Франківської області, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру іномарка врізалася в інше авто - Daewoo Lanos.

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада швидкої забрала водія та пасажира з Daewoo. Кермувальник з іншого авто травм не отримав.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.