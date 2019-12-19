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Виїзд на зустрічну смугу став причиною ДТП
Двох людей з травмами та переломами доправили до лікарні. В Гусятинському районі на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Оришківці, не розминулися автомобілі. Аварія сталася сьогодні зранку.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Skoda Fabia, житель Івано-Франківської області, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру іномарка врізалася в інше авто - Daewoo Lanos.
До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада швидкої забрала водія та пасажира з Daewoo. Кермувальник з іншого авто травм не отримав.
У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
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Новини тернополян
У Тернополі пропонують роботу медичних сестер та акушерок
Вівторок, 17 грудня 2019
Вівторок, 17 грудня 2019
Фахівці сектору рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували та провели міні-ярмарок вакансій для КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, де, окрім безробітних...
Ярмарок вакансій для бухгалтерів
Середа, 11 грудня 2019
Середа, 11 грудня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.
Тернопільські школярі шукали можливості неформальної освіти та «будували» найвищу вежу
Четвер, 28 листопада 2019
Четвер, 28 листопада 2019
У консультаційному центрі для школярів відбулось чергове засідання клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, за участю голови ГО “Думка молоді” Романа Калушки.
Професії: погляд зблизька
Субота, 23 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
Листопадове засідання учнівського клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, вирізнялось святковою атмосферою творчості та креативності, адже під час заходу відбулись нагородження...
Гурт Fraskos випустив другий україномовний сингл «Сни»
Четвер, 21 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Fraskos продовжують випускати пісні з майбутнього альбому і новий сингл «Сни» зовсім відрізняється від попереднього треку «Koroleva» і за характером, і за стилем.
ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Неділя, 03 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».