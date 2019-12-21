На виїзді з Тернополя затримали групу квартирних злодіїв

Групу заїжджих квартирних злодіїв піймали на виїзді з Тернополя оперативники.

За словами заступника начальника управління карного розшуку Михайла Шмиглика, працівники карного розшуку Тернопільщини спільно з оперативниками Житомира та Рівного опрацьовували отриману раніше інформацію про групу квартирних злодіїв, які, ймовірно, готують серію крадіжок на території західної України.

19 грудня тернополянка повідомила у поліцію про виламані замки в квартирі сусідів та відкриті двері.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, до помешкання невідомі проникли, виламавши серцевину замка. Злочин трапився в робочий час, коли господарів не було дома.

Працівники спецпідрозділу КОРД спільно з правоохоронцям затримати підозрюваних на виїзді з Тернополя.

Це - двоє уродженців Грузії, а також мешканці східних областей. Їх затримали відповідно до статті 208 КПК. Один із зловмисників уже притягувався до відповідальності за майнові злочини. У підозрюваних вилучили знаряддя зламу та крадені речі.

Перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території нашої, а також сусідніх областей.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.