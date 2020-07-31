На Тернопільщині викрили банду, яка використовувала безпорадних людей для жебрацтва

Оперативники Тернопільщини викрили учасників злочинної групи, які «вербували» людей з фізичними вадами для жебракування.

– Нам вдалося встановити, що злочинний бізнес, побудований на жебракуванні, організували четверо осіб - уродженці міста Берегово Закарпатської області, - розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Олександр Буняк.

– Зловмисники, маючи на меті спільний умисел для власного збагачення, вступили в злочинну змову та займалися підшукуванням осіб із явно вираженими фізичними вадами, використовуючи уразливий стан останніх, здійснювали їх вербування, переміщення, забезпечували умови проживання та харчування. У подальшому активно використовували таких осіб для зайняття жебракуванням в Тернополі та інших містах України.

За попередніми даними, на зловмисників працювали тринадцять осіб. Весь жебрацький дохід вони віддавали організаторам, натомість отримували дах над головою – це старий приватний будинок, який орендувався в Тернополі, та харчі.

За підрахунками оперативників, дохід від жебрацького бізнесу був чималий. За день зловмисники заробляли від трьох до шести тисяч гривень. Факти передачі грошей жебраками організаторам поліцейські задокументували.

У ході санкціонованих обшуків, які одночасно проводилися у Тернополі та Чернівцях, і до проведення яких були задіяні бійці Корпусу оперативно-раптової дії та співробітники слідчого управління, вилучено мобільні телефони та грошові кошти.

Вирішується питання щодо затримання організаторів злочинної групи. Слідчо-оперативні заходи тривають, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.