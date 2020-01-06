Останні новини

Сім найкращих рецептів куті на Різдвяний Святвечір

1388926661У різних регіонах України й у різних господинь свої рецепти і свої секрети приготування куті. Ми підібрали кілька варіантів першої страви після першої зірки.

Кутя (сочиво, колево, коливо) - традиційна страва з пшениці або ячменю з додаванням меду і горіхів, яке готують православні християни 
- 6 січня на Святвечір напередодні Різдва Христового (Багата кутя), 
- 13 січня перед старим Новим роком (Щедра кутя) 
- 18 січня на Водохресний Святвечір перед Богоявленням або Водохрещем (Голодна кутя). 
Кутя «Українська»1388927111

Традиційний рецепт. На 2 склянки пшениці: 3 л води, 1 склянка маку, півсклянки посічених ножем волоських горіхів, 1 яблуко, 1/3 склянки меду, 1 неповна склянка цукру-піску. 
Підсушіть зерна пшениці в духовці при максимальній температурі (200-250 градусів) 1 годину. Час від часу помішуйте, щоб зерна не підгоріли. Потім промийте і замочіть в холодній воді на цілу ніч. Розведіть мед у 3/4 склянки гарячої води. Тим часом доведіть зерна у 3 л води до кипіння, варіть на слабкому вогні не менше 3-4 години, поки зерна не лопнуть. Прокип'ятіть на слабкому вогні мак, відкиньте на сито і розтовчіть макогоном у ступці або мисці, відкладіть. Коли все охолоне, змішайте зерна, мак, мед, цукор у мисці і додайте порізані дрібними кубиками яблука. Поставте кутю на холод. Можна на свій смак додати узвар і сухофрукти з узвару.
1388927299«Правдива кутя» за старовинним рецептом

Пшениця неочищена – 2 повні склянки, вода - 1,5 л, мак – 1 склянка, мед - 2 столові ложки, почищені й порізані волоські горіхи – одна-дві жмені. 
Спочатку маємо очистити від полови зерна пшениці. Зробити це не так вже й просто, але якщо ви справді хочете відчути себе на місці своїх предків, доведеться потрудитися. Для цього потрібні глибока дерев`яна миска або ще краще - ступка, дерев`яний товкач і пшениця. У ступку кладемо жменю зерен пшениці, і як слід, розтираємо їх. Щоб було легше відокремити полову, підливаємо теплу воду в ступку. Після цього необхідно два-три рази промити пшеницю. Заливаємо зерна водою, замочуємо на 2-3 години і варимо на повільному вогні до повної готовності – на це піде не менше 5 годин. Щоб не підгоріло, помішуємо, якщо треба, доливаємо воду. У невеликій ступці чи мисці добре розтираємо макогоном мак - має виділитися молочко з маку. Додаємо до маку мед (якщо зацукрився, трохи треба розігріти з невеликою кількістю води). З з'єднуємо все з готовою пшеницею. Посипаємо зверху посіченими ножем або злегка потовченими у ступці горіхами.
Кутя «Панська»1388927338

500 г пшениці (або 2 склянки вже звареної, купленої на базарі), 150 г жовтих родзинок і 50 г кураги, 200 г волоських горіхів, 100 г мигдалю, 200 г маку. 
Добре промийте пшеницю і накрийте полотниною, відкладіть 12-16 годин, поки добре не набрякнуть паростки. Родзинки, порізані на шматочки курагу та горіхи замочіть на 5-10 хвилин у невеликій кількості не дуже гарячої води (можна окремо, а потім відцідити і змішати). Після цього додайте «пророщену» пшеницю у суміш волоських горіхів, мигдалю, родзинок і кураги. Мак залийте теплою водою і добре розітріть у мисці макогоном чи дерев`яною ложкою. Змішайте все з маком. Залийте теплою чистою водою. Додайте трохи меду або цукру – але небегето, бо родзинки дуже солодкі меду для більшої солодощі, хоча і без цього правильна кутя вже повинна бути досить солодка від родзинок, так що не перестарайтеся з солодкістю і з кількістю меду.
1388927284Кутя з перловки замість пшениці

1 склянка перлової крупи, 1 неповна склянка маку, півсклянки почищених волоських горіхів, півсклянки ізюму, мед і цукор за смаком. 
Перлову крупу промийте, залийтеи водою у співвідношенні 1 частина крупи на 3 частини води, додайте дрібку солі. Варіть на повільному вогні до готовності. Щоб не підгоріло, помішуйте, якщо треба, доливайте трохи води. Відкиньте на сито і охолодіть. Мак заваріть крутим окропом і поставте на слабкий вогонь і варіть доти, аж поки зернятка не будуть легко розтиратися між пальцями. Потім мак відкиньте на сито, добре відцідіть і перекрутіть через м'ясорубку. Можна навпаки – спочатку змолоти мак у кафомолці, а потім зварити. Мак перемішайте з готовою перловкою, додайте посічені ножем горіхи, промитий ізюм, мед і цукор за смаком. Перемішайте. Присмачіть мигдальним молочком, або просто трохи розбавте кипяченою водою чи узваром. А вже на різдво можна подавати з вершками чи молоком.
Кутя з рису та варення1388927125

1 склянка рису, цукор за смаком, дрібка солі, 1 склянка проціджених ягід або шматочків фруктів з червонного або жовтого варення (вишні, абрикоси, сливи, яблука, полуниці).
Рис переберіть, промийте, залийте водою, доведіть до кипіння. Відкиньте на сито, промийте під проточною холодною водою, знову покладіть у каструлю і варіть до готовності у великій кількості води. Знову відкиньте на сито й охолодіть. Високоякісні, дорожчі, сорти довгого чи круглого розсипчастого рису промивати не треба.
З улюбленого варення виберіть і відкиньте на сито склянку ягід чи фруктів і обережно змішайте з рисом. Підлийте трохи сиропу, що залишився, або солодкої кип'яченої води, або мигдального молока. Волоські горіхи та варення з чорниць, ожини, чорної смородини до цього рецепту не підходять.
Кутя з рису з мигдалем та жовтими родзинками1388927264

250 г рису, 100 г мигдалю, 100 г родзинок, цукор і цукрова пудра за смаком. 
Рис приготуйте, як за попередніми рецептами. Ошпарений крутим окропом мигдаль витримайте у воді півгодини, затим розітріть, додайте цукор за смаком, розведіть невеликою кількістю води і перемішайте з готовим охолодженим рисом, потім покладіть промиті й ошпарені жовті родзинки, корицю і знову перемішайте.
1388927092Кутя з ячменю та заморожених ягід

Півсклянки ячменю, 6-7 склянок води, 3-4 столові ложки цукру або меду, 250-300 г заморожених ягід (малина, суниці, полуниці), півсклянки жовтих та чорних родзинок, 1 склянка вишень без кісточок з компоту (можна зацукровані або у власному соці) або інших ягід з улюбленого варення. 
У великій мисці замочіть зерна ячменю у холодній воді на цілу ніч. Потім воду не зливати. Варіть ячмінь у цій же воді на слабкому вогні не менше години. Додайте цукор або мед, морожені ягоди, родзинки і варіть на слабкому вогні ще півгодини. Додайте відціджені вишні і варіть ще 10 хвилин, поки не вийде досить густа каша. Подавайте охолоджену.

За матеріалами Видавничий дім «ОГО»

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

У Тернопільському ліцеї покажуть виставу «Пастка для орла»
Четвер, 26 грудня 2019
Thumbnail В рамках проєкту «Мистецький світ дитинства» 27 грудня 2019 року в актовій залі  Тернопільського ліцею №21- cпеціалізованої мистецької школи ім. Ігоря Герети відбудеться вистава «Пастка для орла» за...
У Тернополі пропонують роботу медичних сестер та акушерок
Вівторок, 17 грудня 2019
Thumbnail Фахівці сектору рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували та провели міні-ярмарок вакансій для КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, де, окрім безробітних...
Ярмарок вакансій для бухгалтерів
Середа, 11 грудня 2019
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.
Тернопільські школярі шукали можливості неформальної освіти та «будували» найвищу вежу
Четвер, 28 листопада 2019
Thumbnail У консультаційному центрі для школярів відбулось чергове засідання клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, за участю голови ГО “Думка молоді” Романа Калушки.
Професії: погляд зблизька
Субота, 23 листопада 2019
Thumbnail Листопадове засідання учнівського клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, вирізнялось святковою атмосферою творчості та креативності, адже під час заходу відбулись нагородження...
Гурт Fraskos випустив другий україномовний сингл «Сни»
Четвер, 21 листопада 2019
Thumbnail Fraskos продовжують випускати пісні з майбутнього альбому і новий сингл «Сни» зовсім відрізняється від попереднього треку «Koroleva» і за характером, і за стилем.
ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Thumbnail Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Thumbnail Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
Thumbnail Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!