Сім найкращих рецептів куті на Різдвяний Святвечір

У різних регіонах України й у різних господинь свої рецепти і свої секрети приготування куті. Ми підібрали кілька варіантів першої страви після першої зірки.

Кутя (сочиво, колево, коливо) - традиційна страва з пшениці або ячменю з додаванням меду і горіхів, яке готують православні християни

- 6 січня на Святвечір напередодні Різдва Христового (Багата кутя),

- 13 січня перед старим Новим роком (Щедра кутя)

- 18 січня на Водохресний Святвечір перед Богоявленням або Водохрещем (Голодна кутя).

Кутя «Українська»

Традиційний рецепт. На 2 склянки пшениці: 3 л води, 1 склянка маку, півсклянки посічених ножем волоських горіхів, 1 яблуко, 1/3 склянки меду, 1 неповна склянка цукру-піску.

Підсушіть зерна пшениці в духовці при максимальній температурі (200-250 градусів) 1 годину. Час від часу помішуйте, щоб зерна не підгоріли. Потім промийте і замочіть в холодній воді на цілу ніч. Розведіть мед у 3/4 склянки гарячої води. Тим часом доведіть зерна у 3 л води до кипіння, варіть на слабкому вогні не менше 3-4 години, поки зерна не лопнуть. Прокип'ятіть на слабкому вогні мак, відкиньте на сито і розтовчіть макогоном у ступці або мисці, відкладіть. Коли все охолоне, змішайте зерна, мак, мед, цукор у мисці і додайте порізані дрібними кубиками яблука. Поставте кутю на холод. Можна на свій смак додати узвар і сухофрукти з узвару.

«Правдива кутя» за старовинним рецептом

Пшениця неочищена – 2 повні склянки, вода - 1,5 л, мак – 1 склянка, мед - 2 столові ложки, почищені й порізані волоські горіхи – одна-дві жмені.

Спочатку маємо очистити від полови зерна пшениці. Зробити це не так вже й просто, але якщо ви справді хочете відчути себе на місці своїх предків, доведеться потрудитися. Для цього потрібні глибока дерев`яна миска або ще краще - ступка, дерев`яний товкач і пшениця. У ступку кладемо жменю зерен пшениці, і як слід, розтираємо їх. Щоб було легше відокремити полову, підливаємо теплу воду в ступку. Після цього необхідно два-три рази промити пшеницю. Заливаємо зерна водою, замочуємо на 2-3 години і варимо на повільному вогні до повної готовності – на це піде не менше 5 годин. Щоб не підгоріло, помішуємо, якщо треба, доливаємо воду. У невеликій ступці чи мисці добре розтираємо макогоном мак - має виділитися молочко з маку. Додаємо до маку мед (якщо зацукрився, трохи треба розігріти з невеликою кількістю води). З з'єднуємо все з готовою пшеницею. Посипаємо зверху посіченими ножем або злегка потовченими у ступці горіхами.

Кутя «Панська»

500 г пшениці (або 2 склянки вже звареної, купленої на базарі), 150 г жовтих родзинок і 50 г кураги, 200 г волоських горіхів, 100 г мигдалю, 200 г маку.

Добре промийте пшеницю і накрийте полотниною, відкладіть 12-16 годин, поки добре не набрякнуть паростки. Родзинки, порізані на шматочки курагу та горіхи замочіть на 5-10 хвилин у невеликій кількості не дуже гарячої води (можна окремо, а потім відцідити і змішати). Після цього додайте «пророщену» пшеницю у суміш волоських горіхів, мигдалю, родзинок і кураги. Мак залийте теплою водою і добре розітріть у мисці макогоном чи дерев`яною ложкою. Змішайте все з маком. Залийте теплою чистою водою. Додайте трохи меду або цукру – але небегето, бо родзинки дуже солодкі меду для більшої солодощі, хоча і без цього правильна кутя вже повинна бути досить солодка від родзинок, так що не перестарайтеся з солодкістю і з кількістю меду.

Кутя з перловки замість пшениці

1 склянка перлової крупи, 1 неповна склянка маку, півсклянки почищених волоських горіхів, півсклянки ізюму, мед і цукор за смаком.

Перлову крупу промийте, залийтеи водою у співвідношенні 1 частина крупи на 3 частини води, додайте дрібку солі. Варіть на повільному вогні до готовності. Щоб не підгоріло, помішуйте, якщо треба, доливайте трохи води. Відкиньте на сито і охолодіть. Мак заваріть крутим окропом і поставте на слабкий вогонь і варіть доти, аж поки зернятка не будуть легко розтиратися між пальцями. Потім мак відкиньте на сито, добре відцідіть і перекрутіть через м'ясорубку. Можна навпаки – спочатку змолоти мак у кафомолці, а потім зварити. Мак перемішайте з готовою перловкою, додайте посічені ножем горіхи, промитий ізюм, мед і цукор за смаком. Перемішайте. Присмачіть мигдальним молочком, або просто трохи розбавте кипяченою водою чи узваром. А вже на різдво можна подавати з вершками чи молоком.

Кутя з рису та варення

1 склянка рису, цукор за смаком, дрібка солі, 1 склянка проціджених ягід або шматочків фруктів з червонного або жовтого варення (вишні, абрикоси, сливи, яблука, полуниці).

Рис переберіть, промийте, залийте водою, доведіть до кипіння. Відкиньте на сито, промийте під проточною холодною водою, знову покладіть у каструлю і варіть до готовності у великій кількості води. Знову відкиньте на сито й охолодіть. Високоякісні, дорожчі, сорти довгого чи круглого розсипчастого рису промивати не треба.

З улюбленого варення виберіть і відкиньте на сито склянку ягід чи фруктів і обережно змішайте з рисом. Підлийте трохи сиропу, що залишився, або солодкої кип'яченої води, або мигдального молока. Волоські горіхи та варення з чорниць, ожини, чорної смородини до цього рецепту не підходять.

Кутя з рису з мигдалем та жовтими родзинками

250 г рису, 100 г мигдалю, 100 г родзинок, цукор і цукрова пудра за смаком.

Рис приготуйте, як за попередніми рецептами. Ошпарений крутим окропом мигдаль витримайте у воді півгодини, затим розітріть, додайте цукор за смаком, розведіть невеликою кількістю води і перемішайте з готовим охолодженим рисом, потім покладіть промиті й ошпарені жовті родзинки, корицю і знову перемішайте.

Кутя з ячменю та заморожених ягід

Півсклянки ячменю, 6-7 склянок води, 3-4 столові ложки цукру або меду, 250-300 г заморожених ягід (малина, суниці, полуниці), півсклянки жовтих та чорних родзинок, 1 склянка вишень без кісточок з компоту (можна зацукровані або у власному соці) або інших ягід з улюбленого варення.

У великій мисці замочіть зерна ячменю у холодній воді на цілу ніч. Потім воду не зливати. Варіть ячмінь у цій же воді на слабкому вогні не менше години. Додайте цукор або мед, морожені ягоди, родзинки і варіть на слабкому вогні ще півгодини. Додайте відціджені вишні і варіть ще 10 хвилин, поки не вийде досить густа каша. Подавайте охолоджену.

За матеріалами Видавничий дім «ОГО»