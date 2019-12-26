На Тернопільщині з десятиметрової висоти впав робітник

З десятиметрової висоти під час реставрації приміщення палацу в селищі Золотий Потік впав робітник.

Нещасний випадок трапився 24 грудня близько 13:00.

На території палацу працювало дві бригади. Одні проводили внутрішню реконструкцію, інші - зовнішню.

За попередньою інформацією, потерпілий працював без страхувальних тросів й не втримався та впав.

Бригаду швидкої викликали інші працівники. Чоловіка, 1971 року народження, жителя Тернополя, з політравмами, закритою черепно-мозковою травмою, забоями грудної клітки та відкритим переломом кісток передпліччя госпіталізували в реанімаційне відділення.

Стан чоловіка важкий.