У Збаражі водій легківки смертельно травмував пішохода

Летально завершилася автопригода для пішохода у Збаражі.

Водій автомобіля ВАЗ-21099 збив перехожого, який раптово вийшов на проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Ділянка дороги не освітлювалася і водій не встиг вчасно загальмувати.

Потерпілий - житель Збаража, 1974 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.