Через звільнення беркутівців тернополяни вийшли на протест

Сьогодні опівдні небайдужі тернополяни вийшли на акцію протесту. Більшість небайдужих – громадські активісти, громадсько-політичні діячі, проукраїнські сили. Люди вийшли із різними плакатами в руках :“Не ЗЛИй Майдан”, “Вбивці мають сидіти!”, “Не дамо злити справи Майдану!” та інші.

Зустрілись тернополяни на Театральному майдані. Опісля, люди пройшлись до пам’ятника Шевченку.

Коментує один із учасників протесту, МНК-вець, громадський активіст Іван Кізюк: “Усе, чого ми боялися перед Нормандською зустріччю – почало вилазити назовні. Тіньовими домовленостями у Нормандському форматі вчинена державна зрада. Обмін підозрюваних екс-співробітників Беркуту, що обвинувачуються у вбивствах мирних протестувальників, без винесення останнім вироку, ставить під загрозу ключову кримінальну справу майдану – розстріл 47 героїв небесної сотні! Після їх передачі неможливо буде довести їх вину у вбивствах. Тільки через них можна було вийти на тих, хто давав команду. Але їх – випускають”.

Активісти переконані, суботні “судові” процеси організували навмисно перед великою кількістю вихідних днів, аби приспати увагу українців.

Київ має знати, що Галичина – не мовчить!