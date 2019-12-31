На Тернопільщині юнак з палаючого будинку врятував 49-річного чоловіка

30 грудня о 14:38 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Висічка Борщівського району.

На виклик направили черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 осіб.

Бійці ДСНС о 15:20 пожежу локалізували, а о 16:15 – ліквідували.

Вогонь пошкодив перекриття, облицювання стін на площі 6 м.кв., знищив речі домашнього вжитку, меблі та вікна на площі 12 м.кв. Від полум’я врятовано господарську та житлову будівлі, повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.

До прибуття підрозділу ДСНС з місця пожежі було врятовано власника будівлі, громадянина 1970 року народження. Рятівником виявився 21-річний місцевий житель Василь Герман.

Хлопець, йдучи вулицею, помітив чорний густий дим із вікна будівлі. Ризикуючи власним життям, юнак забіг до будинку. На підлозі літньої кухні лежав непритомний господар. Василь, оцінивши небезпеку ситуації, витягнув чоловіка назовні та надав йому домедичну допомогу. Потерпілий направлений до Борщівської центральної районної комунальної лікарні.