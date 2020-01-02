На Тернопільщині після ДТП в лікарні помер чоловік

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 січня о 00:27 в селі Ягільниця Чортківського району. Водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та з'їхав з дороги. Спинився автомобіль в огорожі приватного будинку.

За попередніми даними, двадцятишестирічний водій сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. В салоні автомобіля перебував і родич водія, 1977 року народження.

Чоловіка з легкими тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося. Він помер у медзакладі через кілька годин після аварії. Причину смерті встановить експертиза, але медики кажуть, що потерпілий мав проблеми з серцем.

Триває слідство, зазначають у поліції.