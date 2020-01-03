На Підгаєччині горів клуб, 8 дітей отримали опіки

Сьогодні, 3 січня, о 17.40 до рятувальників поступило повідомлення про вибух, а потім пожежу в клубі у селі Угринів Підгаєцького району. Вогонь охопив половину будівлі, площа якої близько 60 кв.м.

Об 18:10 пожежу повністю ліквідували.

За попередньою інформацією обласного Управління ДСНС, 8 дітей отримали опіки.

Обставини встановлюються.