Перехожі допомогли молодику, який провалився під кригу на Тернопільському ставі

Чоловік, вирішив вийти на Тернопільське озеро, щоб перевірити товщину льоду та провалився в крижану воду.

На щастя, неподалік проходили молоді люди, які не залишились осторонь, а кинулись йому на допомогу.

Дівчина викликала поліцію, а хлопець дістав потопальника з води.

На місце прибула бригада рятувальників, поліцейські та карета швидкої. 27-річного тернополянина відігріли та направити до лікарні. На щастя, останній обійшовся лише переохолодженням.