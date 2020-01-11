На Тернопільщині автобус із пасажирами потрапив у аварію

На дорозі Тернопіль-Івано-Франківськ не розминулися рейсовий автобус та автомобіль Nissan. Аварія трапилася сьогодні зранку біля села Звенигород Бучацького району.

За попередньою інформацією, іномарка, здійснюючи маневр обгону, виїхала на смугу зустрічного руху. Водій автомобіля не переконався в безпечному маневрі і вчасно не помітив, що зустрічною смугою їхав рейсовий автобус «Івано-Франківськ-Луцьк».

Кермувальник громадського транспорту намагався уникнути зіткнення, але не зміг. В результаті удару до лікарні забрали пасажирів іномарки: дитину та її матір. У жінки підозри на перелом ноги.

На момент аварії в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Жоден з них за меддопомогою не звертався.