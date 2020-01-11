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З початку 2020 року, внаслідок пожеж загинули 4 людини. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки!09-01-2020
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На Тернопільщині автобус із пасажирами потрапив у аварію
На дорозі Тернопіль-Івано-Франківськ не розминулися рейсовий автобус та автомобіль Nissan. Аварія трапилася сьогодні зранку біля села Звенигород Бучацького району.
За попередньою інформацією, іномарка, здійснюючи маневр обгону, виїхала на смугу зустрічного руху. Водій автомобіля не переконався в безпечному маневрі і вчасно не помітив, що зустрічною смугою їхав рейсовий автобус «Івано-Франківськ-Луцьк».
Кермувальник громадського транспорту намагався уникнути зіткнення, але не зміг. В результаті удару до лікарні забрали пасажирів іномарки: дитину та її матір. У жінки підозри на перелом ноги.
На момент аварії в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Жоден з них за меддопомогою не звертався.
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Новини тернополян
У Тернопільському ліцеї покажуть виставу «Пастка для орла»
Четвер, 26 грудня 2019
Четвер, 26 грудня 2019
В рамках проєкту «Мистецький світ дитинства» 27 грудня 2019 року в актовій залі Тернопільського ліцею №21- cпеціалізованої мистецької школи ім. Ігоря Герети відбудеться вистава «Пастка для орла» за...
У Тернополі пропонують роботу медичних сестер та акушерок
Вівторок, 17 грудня 2019
Вівторок, 17 грудня 2019
Фахівці сектору рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували та провели міні-ярмарок вакансій для КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, де, окрім безробітних...
Ярмарок вакансій для бухгалтерів
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Середа, 11 грудня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.
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Четвер, 28 листопада 2019
Четвер, 28 листопада 2019
У консультаційному центрі для школярів відбулось чергове засідання клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, за участю голови ГО “Думка молоді” Романа Калушки.
Професії: погляд зблизька
Субота, 23 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
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Гурт Fraskos випустив другий україномовний сингл «Сни»
Четвер, 21 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Fraskos продовжують випускати пісні з майбутнього альбому і новий сингл «Сни» зовсім відрізняється від попереднього треку «Koroleva» і за характером, і за стилем.
ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!