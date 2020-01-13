На Тернопільщині у ДТП потрапила вся родина

Не впорався з керуванням, злетів у кювет і як результат - перекинутий автомобіль - такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Трапилася аварія дванадцятого січня близько 13:00 неподалік села Зелена Бучацького району.

На момент автопригоди в салоні Opel Vectra, окрім тридцятидев'ятирічного водія, перебувало ще п'ятеро пасажирів. Серед них троє дітей віком двох, дванадцяти та чотирнадцяти років.

Наймолодша дівчинка травм не отримала, у інших пасажирів легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.

Попередньо чоловік тверезий. Триває перевірка.