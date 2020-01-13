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З початку 2020 року, внаслідок пожеж загинули 4 людини. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки!09-01-2020
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На Тернопільщині у ДТП потрапила вся родина
Не впорався з керуванням, злетів у кювет і як результат - перекинутий автомобіль - такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.
Трапилася аварія дванадцятого січня близько 13:00 неподалік села Зелена Бучацького району.
На момент автопригоди в салоні Opel Vectra, окрім тридцятидев'ятирічного водія, перебувало ще п'ятеро пасажирів. Серед них троє дітей віком двох, дванадцяти та чотирнадцяти років.
Наймолодша дівчинка травм не отримала, у інших пасажирів легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.
Попередньо чоловік тверезий. Триває перевірка.
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Новини тернополян
На Теребовлянщині відбувся традиційний турнір з футболу серед випускників місцевої ДЮСШ
Понеділок, 13 січня 2020
Понеділок, 13 січня 2020
10 січня в Теребовлі місцева дитячо-юнацька спортивна школа спільно з Теребовлянським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели традиційний турнір з міні-футболу серед випускників ДЮСШ.
У Тернопільському ліцеї покажуть виставу «Пастка для орла»
Четвер, 26 грудня 2019
Четвер, 26 грудня 2019
В рамках проєкту «Мистецький світ дитинства» 27 грудня 2019 року в актовій залі Тернопільського ліцею №21- cпеціалізованої мистецької школи ім. Ігоря Герети відбудеться вистава «Пастка для орла» за...
У Тернополі пропонують роботу медичних сестер та акушерок
Вівторок, 17 грудня 2019
Вівторок, 17 грудня 2019
Фахівці сектору рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували та провели міні-ярмарок вакансій для КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, де, окрім безробітних...
Ярмарок вакансій для бухгалтерів
Середа, 11 грудня 2019
Середа, 11 грудня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій ПРАТ «Тернопільавто» та ОВТ Аптечне об'єднання. Вони мали потребу у бухгалтерах різного рівня.
Тернопільські школярі шукали можливості неформальної освіти та «будували» найвищу вежу
Четвер, 28 листопада 2019
Четвер, 28 листопада 2019
У консультаційному центрі для школярів відбулось чергове засідання клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, за участю голови ГО “Думка молоді” Романа Калушки.
Професії: погляд зблизька
Субота, 23 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
Листопадове засідання учнівського клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, вирізнялось святковою атмосферою творчості та креативності, адже під час заходу відбулись нагородження...
Гурт Fraskos випустив другий україномовний сингл «Сни»
Четвер, 21 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Fraskos продовжують випускати пісні з майбутнього альбому і новий сингл «Сни» зовсім відрізняється від попереднього треку «Koroleva» і за характером, і за стилем.
ТОВ «АТБ-маркет» пропонує роботу, у тому числі й особам з інвалідністю
Понеділок, 18 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вакансії заступника керуючого магазином, адміністратора, товарознавців, продавців-консультантів, охоронників, вантажників, прибиральниць безробітним тернополянам запропонувало ТОВ «АТБ-маркет» під час презентації...
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...