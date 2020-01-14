Міська рада самовільно захопила державну землю в центрі Тернополя

Напевне всі у файному місті чули або й бачили в центрі сумнозвісний монументальний довгобуд на вулиці Героїв Євромайдану-Шептицького, який бере свій початок ще з радянських часів. Це недобудоване приміщення Тернопільської обласної бібіліотеки.

Кожна нова влада в області на початку своєї каденції клянеться громаді завершити будівництво бібліотеки, але обіцянки залишаються тільки обіцянками. Вочевидь, порозмисливши, високі чиновники приходять до думки, що вигідніше, щоб бібліотека сама розвалилась, бо тоді можна урвати собі ласий, а головне дорогий кусок державної землі в центрі Тернополя. Адже площа земельної ділянки (кадастровий номер 6110100000:12:006:0053) становить 0,7868 га. Цю ідею вже успішно почала «освоювати» міська влада, очолювана її поводирем Сергієм Надалом.

Так, активісти Української Галицької партії встановили (і зробили це значно раніше депутата обласної ради Тимошика), що Тернопільська міська рада, перевищуючи власні повноваження, всупереч чинному законодавству та існуючим будівельним нормам спочатку погодила містобудівні умови ПП «Креатор-Буд» для будівництва багатоповерхового житлово-офісного будинку, в результаті чого прибудинкова територія глибоко «залізла» на державну ділянку. Далі більше: для того, щоб звільнити місце під ще один будинок для «Креатор-Буду», у 2018 році міська влада, грубо порушуючи існуюче законодавство, власним рішенням переносить квітковий ринок, що біля краєзнавчого музею, на вулицю Шептицького, тим самим захоплює 0,1358 га державної землі. Невідомо на якій підставі, міська влада уклала з суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на цій ділянці, договори сервітуту і сплачують за це орендну плату. Весь цей «рейвах» відбувався за особистою вказівкою та під контролем міського голови Надала (чого не зробиш заради свого товариша і ділового партнера Ігора Гуди- директора ПП «Креатор-Буд ») і при повному потуранні правоохоронних органів і обласної влади. Нічого дивного. Тернопільські можновладці ще ті хапуги і жлоби. Вони при всіх владах і партіях працюють за принципом: сьогодні я тобі- завтра ти мені. До слова, надії, що нова «зелена» влада наведе порядок в області і місті теж дуже мало.

Сергій Сергієнко