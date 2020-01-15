Водій чиновника обласної ради вліз у кримінальну історію

Нещодавно деякі тернопільські інтернет-змі поширили матеріал, в якому мова йшла про конфлікт біля церкви Архистратига Михаїла, що на вулиці 15 квітня,1, під час весільної церемонії. Наслідком цієї суперечки стала бійка між молодими людьми та літнім чоловіком і його сином.

Автор статті, взявши до уваги лише одну сторону конфлікту, досить однобоко виклав ситуацію, що сталася біля церкви. В результаті цього, у нас з однієї сторони вийшов «нещасний потерпілий», а з іншої- «банда відморожених бандюків», які тероризують все місто. Чи так все було насправді, зараз розбирається суд. Ми ж лише хочемо акцентувати увагу громадськості у деяких моментах цієї історії, які істотно суперечать викладеному раніше.

Отже, подія сталася у неділю 3-го листопада 2018 року. «Потерпілий» у цій історії- Глушко Богдан Іванович, 1959 року народження,- водій одіозного екс-регіонала, а тепер керуючого справами виконавчого комітету Тернопільської обласної ради Івана Бабійчука. Він разом з сином у вихідний день на службовому автомобілі «Фольксваген-пасат»!!!, державний номерний знак ВО 0100 АА (автомобіль належить Тернопільській ОДА, а невідомо чому ним користується чиновник обласної ради), заїхав на територію церкви Архистратига Михаїла, щоб припаркувати машину біля свого місця проживання. За словами пана Глушка, на території церкви функціонує платна стоянка для автомобілів !!! і у нього тут є власне платне паркомісце. (Добре бути шофером в такій державній фірмі: службова машина утримується за рахунок платників податків, а ти нею користуєшся, як власною). Але в той момент місце виявилося зайнятим, бо в храмі відбувалася весільна церемонія. Відповідно весільний кортеж паркувався, де була можливість. Це не сподобалось Глушку і він в різкій ультимативній формі наказав присутнім звільнити «його» місце. Очевидно, що реакція молодих людей, яка, за словами очевидців, не була такою грубою і агресивною, як описано у нещодавніх публікаціях, не задовільнила водія і він нервово почав здійснювати автомобілем маневри, наражаючи на небезпеку оточуючих. Як наслідок- зачепив боковим дзеркалом молоду дівчину, яка була з малолітньою дитиною. Після цього вже і почався словесний конфлікт, який переріс у бійку. Наряд поліції, який прибув на місце події, не захотів морочитися і по гарячих слідах розбиратися в ситуації. Відповідно не були опитані ні свідки, ні всі учасники конфлікту, не було проведено освідчення учасників інциденту на вміст алкоголю в організмі. Лише через декілька днів після бійки, пан Глушко, оцінивши всі матеріальні плюси від цієї історії, заручившись підтримкою свого шефа Бабійчука, написав заяву в поліцію про нанесення йому тілесних ушкоджень. Враховуючи, що «великий комбінатор» Іван Генадійович, відомий в тісних колах як «Бабуїн», належав до владної верхівки в області, кримінальне провадження зареєстрували швиденько, слідство провели «як годиться» і зараз справа вже знаходиться на розгляді в суді. Пан Глушко визнаний потерпілим, а на лаві підсудних троє молодих людей. Для закріплення остаточної і цілковитої перемоги, Глушко разом зі своїм патроном Бабійчуком вирішили розкрутити цю справу у ЗМІ. За нашою інформацією, стаття інтернет- виданням надсилалася з електронної пошти Тернопільської обласної ради. Таким чином з’явився матеріал про «відморожених молодиків», які познущалися з «нещасного» чоловіка. Хоча колеги по роботі нещасним пана Глушка не називають, а скоріше навпаки: запальний, хамовитий, ненадійний.

Ми сподіваємось, що суд досконало та неупереджено розбереться у цій справі і ухвалить справедливе рішення.