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Через ожеледицю на трасі Тернопіль-Ланівці легковик врізався в трактор з цистерною
Одну людину у важкому стані, ще двох з травмами різної складності госпіталізували через дорожньо-транспортну пригоду.
Сталася аварія вранці 15 січня в селі Нижні Луб'янки на трасі Тернопіль-Ланівці.
На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Astra на слизькій дорозі не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в трактор з цистерною.
На момент автопригоди в салоні іномарки окрім водія була ще його дружина, а також пасажир, якого підібрали на зупинці.
В результаті удару кермувальника легкового авто у важкому стані госпіталізували до лікарні. В його дружини забої та підозра на перелом руки. У пасажира легкі тілесні ушкодження.
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