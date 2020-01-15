Як тернопільська поліція штампує відповіді на заяви про злочини

19 листопада 2019 року до Генеральної прокуратури України від Тернопільської обласної організації «Української Галицької партії» була скерована заява про незаконне виділення Тернопільською міською радою земельної ділянки площею 0,147 га ТОВ «Акваріум-1».

Мова йде про скандальну ділянку на вулиці Миру 4в у Тернополі, де зараз ведеться будівництво багатоповерхівки. У результаті шахрайської схеми за участю чиновників мерії та екс-депутата міської ради, за сумісництвом близького друга і ділового партнера міського голови Михайла Гладкого, який є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Акваріум-1», у тернопільської громади вкрали близько 3,5 млн. гривень.

Так от, вищезазначену заяву з Генеральної прокуратури скинули на обласну, а потім на міську прокуратуру, яка і доручила провести перевірку по вказаних фактах Тернопільському відділу поліції ГУНП в Тернопільській області. На початку року до заявника надійшла відповідь з міського відділу поліції № 9841 датована 28.12.2019 року, в якій було вказано, що ніяких порушень під час перевірки не виявлено і рекомендовано звернутися до суду. Сьогодні, в ході ознайомлення представника партії з матеріалами перевірки, виявилося, що крім заяви з додатками, сама перевірка складала 1,5 аркуша. Пів аркуша- «думка» начальника слідчого відділення Андрія Петрушевського, що «все законно» і ще аркуш- «висновок» дільничного інспектора цілого майора Володимира Пецура, затверджений заступником начальника міського відділу поліції Рибчаком І.М., який ґрунтується на вищезазначеній «думці». Про те, що перевірка була проведена «дуже глибоко і фахово» говорить і той факт, що в першому абзаці «висновку» говориться про заявника- голову Тернопільської обласної організації Української Галицької партії, а в другому про те, що підставою для проведення перевірки стало звернення голови громадської організації «Тернопільські підсумки» Тараса Білана!??? Очевидно, «профффесіонали в погонах», які готували, підписували і затверджували відповідь навіть не спромоглися перед відправленням її перечитати. Сильно!!! А ми ще вимагаємо від поліції ловити злочинців???

Тому обласна організація партії має намір звернутися до новопризначеного прокурора області з проханням дати належну оцінку діям поліції.